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Луксика Кумкхум - Анастасия Севастова

Ролан Гаррос Женщины - 27 мая 2019

Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Луксика Кумкхум – Анастасия Севастова на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 27 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Луксика Кумкхум и Анастасия Севастова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.