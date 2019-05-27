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27.05.19 - Court 13
Л. КумкхумЛуксика Кумкхум
Не ранее
13:00
А. СевастоваАнастасия Севастова
Ролан Гаррос Женщины • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Луксика Кумкхум - Анастасия Севастова
Ролан Гаррос Женщины - 27 мая 2019

Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Луксика Кумкхум – Анастасия Севастова на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 27 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Луксика Кумкхум и Анастасия Севастова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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