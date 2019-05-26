26.05.19 - Court 6
М. РыбариковаМагдалена Рыбарикова
Не ранее
12:00
Ю. ЛарссонЮханна Ларссон
Ролан Гаррос Женщины • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Магдалена Рыбарикова - Юханна Ларссон
Ролан Гаррос Женщины - 26 мая 2019

Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Магдалена Рыбарикова – Юханна Ларссон на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 26 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Магдалена Рыбарикова и Юханна Ларссон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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