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27.05.19 - Court 5
А. ПавлюченковаАнастасия Павлюченкова
Не ранее
12:00
М. МинеллаМэнди Минелла
Ролан Гаррос Женщины • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Анастасия Павлюченкова - Мэнди Минелла
Ролан Гаррос Женщины - 27 мая 2019

Это Теннис, и это Ролан Гаррос! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова – Мэнди Минелла на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 27 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Анастасия Павлюченкова и Мэнди Минелла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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