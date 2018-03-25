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Роджер Федерер третий год подряд пропустит «Ролан Гаррос»

Федерер третий год подряд пропустит «Ролан Гаррос»
Eurosport

34 мин. назад

Маэстро нужен отдых.

Роджер Федерер неожиданно проиграл 175-й ракетке мира Танаси Коккинакису и завершил защиту титула на «Мастерсе» в Майами уже во втором круге.

На послематчевой пресс-конференции швейцарец объявил о пропуске грунтового сезона.

«Да, я решил не играть на грунте. На прошлой неделе я тоже чувствовал, что выступаю не очень хорошо.

Ничего нового. Постараюсь решить проблемы. Теперь у меня есть на это время», – цитирует Роджера официальный сайт АТР.

  • Из-за раннего поражения в Майами Федерер уступит первое место в рейтинге Рафаэлю Надалю.
  • Федерер не поехал на «Ролан Гаррос»-2016 из-за травмы, а спустя год полностью пропустил грунтовый сезон.
  • Роджер проиграл два матча подряд впервые с 2014 года.

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