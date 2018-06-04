«Лифт сорвался и улетел в подвал». Сокрушить Надаля, но потерять все из-за допинга

«Проклятый лифт!» – гаркнул Мариано и всадил коленом по кнопке вызова. В 2003-м аргентинский теннисист вошел в топ-100, женился на дочери телемагната актрисе Сол Эстеванес и въехал в новую квартиру в элитном районе Буэнос-Айреса. Проектировщики сэкономили на лифте в 19-этажке – железяка постоянно застревала и неестественно вибрировала при подъемах и спусках.

Сол проехала на нем всего один раз. Этого хватило, чтобы выработать привычку беречь нервы и подниматься по лестнице – плевать, что квартира на 16-м этаже. В тот день Пуэрта махнул жене рукой и влез в кабину. «Я сразу понял, что ошибся. Лифт периодически то ускорялся, то еле двигался и подозрительно шумел. Я чуть не наложил в штаны, когда он проехал нужный этаж, ударился о потолок шахты, опустился и застрял между 18-м и 17-м этажами», – зашевелились волосы у Пуэрты. Он распахнул двери лифта, сиганул на провода с коммуникациями и по ним влез на этаж. Не успел Мариано отдышаться, как увидел сцену из фильма ужасов – лифт на полной скорости грохнулся в подвал.

Во время прыжка теннисист сильно ударился головой – в больнице ему диагностировали сотрясение мозга. После выписки Пуэрта продал квартиру, переехал и несколько недель не тренировался из-за потрясения. Накануне «Ролан Гаррос»-2003 он заехал на «Челленджер» в Экс-ан-Прованс. В финале во Франции аргентинцу противостоял 17-летний Надаль, которого Мариано обыграл в трех партиях (3:6, 7:6(6), 6:4). «Я очень удивился, насколько высокий уровень продемонстрировал этот пацан, который придавал мячу сумасшедшее вращение», – вспомнил Пуэрта.

За год до этого Мариано перенес сложную операцию на правом запястье, которое мучило его всю карьеру – в этом он похож на соотечественника Хуана Мартина дель Потро. У Пуэрты были большие планы на 2004-й, но накануне Australian Open левше пришла бумага из ATP – допинг-проба теннисиста на турнире в Винья-дель-Мар дала положительный результата на кленбутерол. «Я с детства страдал от приступов астмы и принимал лекарства. В этот раз не заполнил какие-то бумаги от ATP, и со мной поступили слишком сурово», – пожаловался дисквалифицированный на девять месяцев аргентинец.

Пуэрта подал апелляцию, потратил 70 тысяч долларов на юристов и добился всего лишь снижения дисквалификации на три месяца. Из-за нервного напряжения и отсутствия соревновательного режима Марино разбух на 28 кг – у теннисиста нарушился обмен веществ. На корт аргентинец вышел только летом 2004-го и удивительно быстро набрал форму. Он зарулил «Челленджеры» в Самарканде и Тегеране и за полгода вернулся на топ-уровень. 26-летний левша взлетел в финал Буэнос-Айреса и взял третий в карьере и последний титул ATP в Касабланке. На «Ролан Гаррос»-2005 игрок приехал 11-й ракеткой мира.

Феноменальный взлет привел к слухам о приеме допинга, но все пробы до начала турнира в Париже показали его чистоту. Во Франции чудеса продолжились. Бычок, как называли аргентинца за умение бороться до последнего очка, растрепал на «Ролан Гаррос» Любичича, Вавринку, Акасусо, Каньяса и Давыденко и стал третьим подряд несеяным финалистом грунтового мэйджора. «Кажется, я в раю – ущипните меня!» – воскликнул Мариано.

В решающем матче Пуэрта попал на Надаля, выгрыз у фаворита первый сет на тай-брейке и намекнул на очередную сенсацию – за год до этого королем грунта стал Гастон Гаудио. 19-летний Рафа мобилизовался, надавил на нестабильный двуручный бэкхенд соперника и загонял аргентинца. «Все могло пойти иначе, реализуй я несколько брейк-пойнтов в четвертой партии. Это был переломный момент игры», – сокрушался проигравший три сета подряд Мариано.

Планы Пуэрты закрепиться в топ-10 нарушил еще один положительный допинг-тест. В парижской пробе аргентинца обнаружили стимулятор этилэфрин. Положение аргентинца усугубилось ратификацией ITF Всемирного антидопингового кодекса, который предусматривает пожизненную дисквалификацию спортсменам, попавшимся повторно. Мариано пожалели и впаяли бан на восемь лет, но, по сути, это означало конец карьеры.

Как и в первый раз, Пуэрта объяснил попадание запрещенного вещества в организм, только на этот раз история звучала совершенно не правдоподобно. «В Париже мы поужинали с женой в ресторане, в то время она пила таблетки для облегчения предменструального синдрома, а я выпил воды из ее стакана», – рассказал аргентинец и подал апелляцию в CAS. В Международном суде теннисисту неожиданно поверили – концентрация препарата в крови оказалась ничтожно мала. ITF все равно жестко наказала Пуэрту – вместо восьми лет его отстранили на два года и обязали вернуть все призовые за это время в размере 600 тысяч долларов.

Дисквалификация разбила не только карьеру, но и брак Мариано – привыкшая к роскоши жена Пуэрты сбежала от нищего спортсмена к актеру. Погрузневший теннисист вернулся в 2009-м, но выступал только на «Челленджерах», да и то всего сезон. В том же году он признал себя банкротом и поселился в предместье Буэнос-Айреса. «Сегодня я не играю в теннис и лишь иногда смотрю матчи Кубка Дэвиса по телевизору. После того, что со мной произошло, эта игра больше не приносит мне эмоций», – признался Пуэрта.

В теннисе, как и в любом виде спорта, не бывает мелочей. Мариано обладал талантом, работоспособностью, но по-раздолбайски вел себя за кортом. Ему еще повезло, что эта история не закончилась 15 лет назад в неисправном лифте, в который совсем не обязательно было садиться.

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