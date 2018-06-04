Касаткина грохнула Возняцки и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Дарья Касаткина победила в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Каролин Возняцки со счетом 7:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты.

На счету Касаткиной 1 эйс, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Возняцки ни разу не подала навылет, 1 раз ошиблась на подаче и 1 раз отняла подачу соперницы.

В воскресенье супервайзер перенес матч по просьбе обоих теннисисток из-за темноты.

Касаткина повела по очным встречам с Возняцки – 3-1.

Касаткина в четвертьфинале встретится с 10-й сеяной Слоан Стивенс из США.

Женская сетка «Ролан Гаррос»

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