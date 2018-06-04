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«Когда слышу русскую речь, хочется задушить». Немного черного юмора от Сергея Стаховского
Журналист не пострадал.
Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, насколько принципиальны для него матчи с соперниками из России.
«Когда ты выходишь на корт, ты об этом не думаешь. Все, что у тебя в голове, – это завершить удачно сегодняшний матч. Хотя в 2014 году, когда только все начиналось, у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало, я думаю.
А так на корте сейчас точно нет. У меня еще есть предоценка сразу к русскоговорящим – это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Просто так бы сразу задушил. Шучу», – со смехом сказал Стаховский в интервью «112 Украина».
На замечание интервьюера, что Стаховский сам говорит по-русски, тот заметил: «Ви почали говорити російською! [вы начали говорить по-русски]». В ответ журналист попросил не душить его.
- На «Ролан Гаррос»-2018 Стаховский дошел до второго раунда, где проиграл Мише Звереву.
- Сергей – победитель 7 турниров АТР-тура.