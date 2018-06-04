Getty Images

«Когда слышу русскую речь, хочется задушить». Немного черного юмора от Сергея Стаховского

«Когда слышу русскую речь, хочется задушить». Немного черного юмора от Стаховского
Eurosport

Вчера в 11:24Обновлено Вчера в 11:25

Журналист не пострадал.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, насколько принципиальны для него матчи с соперниками из России.

«Когда ты выходишь на корт, ты об этом не думаешь. Все, что у тебя в голове, – это завершить удачно сегодняшний матч. Хотя в 2014 году, когда только все начиналось, у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало, я думаю.

А так на корте сейчас точно нет. У меня еще есть предоценка сразу к русскоговорящим – это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Просто так бы сразу задушил. Шучу», – со смехом сказал Стаховский в интервью «112 Украина».

На замечание интервьюера, что Стаховский сам говорит по-русски, тот заметил: «Ви почали говорити російською! [вы начали говорить по-русски]». В ответ журналист попросил не душить его.

  • На «Ролан Гаррос»-2018 Стаховский дошел до второго раунда, где проиграл Мише Звереву.
  • Сергей – победитель 7 турниров АТР-тура.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Ролан Гаррос
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Джокович так и не понял, как Чеккинато выкинул его с «Ролан Гаррос». Марко сам не понял

03:20
Популярные видео
Моресмо и еще четверка французских мушкетеров, без которых невозможно представить мировой теннис
1 787 просмотров4 ч
Аллея между центральными кортами и финал на больших экранах. Тур по теннисному комплексу «РГ»
 553 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться