Getty Images
Симона Халеп шагнула в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Проблем у румынки не возникло.
Первая ракетка мира Симона Халеп отдала всего 3 гейма Элис Мертенс в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:1. Румынке не потребовалось даже часа игры – 59 минут.
Халеп 1 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 8 и допустила 1 двойную ошибку. Мертенс ответила 1 эйсом и 1 брейком при 3 двойных.
Прежде Элис и Симона не встречались.
- В четвертьфинале Халеп сыграет с победительницей пары Анжелик Кербер – Каролин Гарсия.
- Симона – двукратная финалистка Открытого чемпионата Франции (2014, 2017).
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте