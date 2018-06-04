Симона Халеп шагнула в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Первая ракетка мира Симона Халеп отдала всего 3 гейма Элис Мертенс в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:1. Румынке не потребовалось даже часа игры – 59 минут.

Халеп 1 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 8 и допустила 1 двойную ошибку. Мертенс ответила 1 эйсом и 1 брейком при 3 двойных.

Прежде Элис и Симона не встречались.

В четвертьфинале Халеп сыграет с победительницей пары Анжелик Кербер – Каролин Гарсия.

Симона – двукратная финалистка Открытого чемпионата Франции (2014, 2017).

Женская сетка «Ролан Гаррос»

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