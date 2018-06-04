Getty Images

Симона Халеп шагнула в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Халеп шагнула в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Eurosport

Вчера в 13:17

Проблем у румынки не возникло.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Первая ракетка мира Симона Халеп отдала всего 3 гейма Элис Мертенс в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:1. Румынке не потребовалось даже часа игры – 59 минут.

Халеп 1 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 8 и допустила 1 двойную ошибку. Мертенс ответила 1 эйсом и 1 брейком при 3 двойных.

Прежде Элис и Симона не встречались.

  • В четвертьфинале Халеп сыграет с победительницей пары Анжелик Кербер – Каролин Гарсия.
  • Симона – двукратная финалистка Открытого чемпионата Франции (2014, 2017).

Женская сетка «Ролан Гаррос»

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Ролан Гаррос
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Джокович так и не понял, как Чеккинато выкинул его с «Ролан Гаррос». Марко сам не понял

03:20
Популярные видео
Моресмо и еще четверка французских мушкетеров, без которых невозможно представить мировой теннис
1 797 просмотров4 ч
Аллея между центральными кортами и финал на больших экранах. Тур по теннисному комплексу «РГ»
 554 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться