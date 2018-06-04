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Рафаэль Надаль растрепал Максимилиана Мартерера и влетел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Надаль растрепал Мартерера и влетел в четвертьфинал
Eurosport

Вчера в 16:41Обновлено Вчера в 17:33

Прогнозируемый исход.

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Рафаэль Надаль победил в 1/8 финала «Ролан Гаррос» немецкого теннисиста Максимилиана Мартерера со счетом 6:3, 6:2, 7:6. Матч продлился 2 часа 29 минут.

На счету Рафаэля 4 эйса, 3 двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Мартерер выполнил 3 подачи навылет, дважды ошибся на подаче и 2 раза отнял подачу соперника.

  • Надаль повел со счетом 1-0 в личных встречах против Мартерера.
  • В четвертьфинале Надаль сразится с Диего Шварцманом из Аргентины, который обыграл в пяти сетах Кевина Андерсона из ЮАР.
  • Надаль – десятикратный победитель «Ролан Гаррос».

Мужская сетка «Ролан Гаррос»

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