Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос», Мария Шарапова в четвертьфинале

Мария Шарапова без борьбы вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» благодаря отказу Серены Уильямс.

Американка отказалась от дальнейшего выступления на турнире из-за проблем со здоровьем.

«К сожалению, у меня возникли проблемы с пекторальной мышцей. Сейчас я не могу нормально подавать, а без сильной подачи играть сложно.

Я крайне разочарована. Я отказалась от возможности провести много времени с моей доченькой и семьей, и все ради такого момента. Это очень тяжелая ситуация.

Очень тяжело, ведь я люблю играть с Марией. На такой матч я всегда настраиваюсь. Это большое разочарование, но я дала себе слово, что не должна выходить на корт, если не буду готова хотя бы на 50%».

Игра четвертого круга могла стать 22-й в личном противостоянии Серены и Марии. У американки солидное преимущество – 19-2.

Шарапова проиграла младшей Уильямс 18 личных встреч подряд.

В четвертьфинале Мария сыграет с победительницей матча Гарбинье Мугуруса – Леся Цуренко. В любом случае, изи для Марии.

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