Противостояние Шараповой и Серены – надуманное. Это главная обманка мирового спорта

В 2013-м Сет Роген с друзьями забабахали смешную комедию «Апокалипсис по-голливудски». В касте помимо Сета засветились его кореша: Джей Барушель, Джеймс Франко, Джона Хилл, Дэнни Макбрайд и другие неизвестные бэдкомедиану имена. Актеры играли свои популярные образы из фильмов и соцсетей: Сет Роген – расслабленный добродушный бездельник, закрутивший косяк уже на второй минуте фильма, Джеймс Франко – самовлюбленный и немного недалекий обольститель, хранящий в подвале плакат Гоблина из «Человека-паука», а Дэнни Макбрайд – вредный и эгоистичный предатель, ставший к концу фильма воплощением зла и поработивший Ченнинга Татума. Эмма Уотсон сыграла подобие отважной и независимой Гермионы.

Фильм четырехкратно окупился в том числе и потому, что зрителям была понятна картина и герои, они знали чего ожидать от каждого из персонажей – сравнивать ожидания с сюжетом было как минимум весело. Серена Уильямс кино не смотрела и с такими посылами явно не согласна, иначе не обвинила бы Марию Шарапову в том, что ее книга основана на слухах. Кто не в курсе – в «Неудержимой» порядочно страниц посвящено Серене, а сама королева тенниса на недавной прессухе поворчала на то, что в книге маловато фактуры.

Маша уже давно живет по законам Голливуда, а бизнесвумен Шугарпова в последние годы кормит теннисистку Шарапову. Так и с книгой: Серену, в частности, задел рассказ про то, как сильная женщина и непобедимая американка плачет в раздевалке, потому что юная дебютантка из далекой России победила ее в финале Уимблдона – это голливудский (значит, продаваемый) сюжет.

Маша почувствовала ситуацию и нагрузила книгу такими историями, а Серена (намеренно?) подыграла – фанатов привлекают их пассивно-агрессивные и едва заметные уколы на пресс-конференциях. Уколы очень аккуратные, ведь прямая агрессия означала бы признание важности соперника. Серена, например, вообще была одной из немногих, кто почти поддержал Машу во время дисквалификации.

Неужели кто-то до сих пор правда видит спортивную интригу под вывеской Шарапова – Уильямс? 23 шлема против 5, 18-2 в личке и почти 14 лет с последней победы Шараповой – какие тут остаются вопросы? На корте Серена круче Маши – они играют в похожий теннис (это даже не история про борьбу стилей), но побеждает всегда американка. В мужском теннисе никто ведь не считает великим противостояние Надаля и, например, Бердыха (а у Бердыха ведь даже больше побед над Надалем, чем у Маши над Сереной) или Гаске?

Пора признаться – отношения Шараповой и Уильямс давно лишены спортивной интриги в глобальном смысле. В локальном шансы у Маши сегодня были, но это только на первый взгляд. У Серены, казалось бы, лишь восьмой матч после возвращения, но ей и не надо много игр для возвращения в рабочий ритм. В Париже, казалось бы, любимое покрытие Шараповой и нелюбимое для Серены, только вот Шарапова выиграла РГ два раза, а Серена – три.

Единственной задачей Серены было хорошо подавать, чтобы спастись от агрессивных приемов Шараповой и не пускать ее в корт. На фоне плохого самочувствия с этим могли возникнуть проблемы: вчерашний парный матч с 0:6 в третьем сете – лучшее тому доказательство.

У Шараповой после операции на плече подача потеряла прежнюю резвость, поэтому важна была качественная первая по месту. Вторая задача состояла в том, чтобы справиться с нервами и чрезмерным рвением – такого шанса прервать черную полосу не было давно.

На грунте важно хорошо двигаться и уметь возвращаться в ралли, которые пошли не по плану – так, как это в лучшие дни делают Халеп и Возняцки. Если с первым у Маши неплохо уже давно, то со вторым надо прибавлять.

При всех проблемах, сегодня Маша была к победе ближе, чем за последние лет пять, и даже Серена впервые признала, что в этом матче была бы андердогом. Она вряд ли ставила на этот турнир все и вряд ли расстроилась бы поражению в матче против любой другой соперницы. Любой другой, кроме Шараповой.

Черная пантера покинула турнир непобежденной. Апокалипсис отменяется. Возможно, навсегда: учитывая проблемы со здоровьем Серены, следующего матча может уже и не быть, и самое выдуманное спортивное противостояние подошло к концу.

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