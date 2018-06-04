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Анжелик Кербер разгромила Каролин Гарсию и ворвалась в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Кербер разгромила Гарсию и ворвалась в четвертьфинал
Eurosport

Вчера в 17:41Обновлено Вчера в 18:27

Немка сыграет с Халеп за полуфинал в Париже.

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Немецкая теннисистка Анжелик Кербер обыграла в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» француженку Каролин Гарсия со счетом 6:2, 6:3.

Матч продолжался всего 69 минут. Немка выиграла 76% мячей на своей подаче (у Гарсии – 51%) и сделала 5 успешных брейков на подаче хозяйки корта. Каролин допустила почти в 3 раза больше невынужденных ошибок (35 против 13).

  • За выход в полуфинал немка сыграет с первой ракеткой турнира румынкой Симоной Халеп.
  • На открытом чемпионате Франции Кербер посеяна под 12-м номером.

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