Getty Images
Анжелик Кербер разгромила Каролин Гарсию и ворвалась в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Немка сыграет с Халеп за полуфинал в Париже.
Немецкая теннисистка Анжелик Кербер обыграла в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» француженку Каролин Гарсия со счетом 6:2, 6:3.
Матч продолжался всего 69 минут. Немка выиграла 76% мячей на своей подаче (у Гарсии – 51%) и сделала 5 успешных брейков на подаче хозяйки корта. Каролин допустила почти в 3 раза больше невынужденных ошибок (35 против 13).
- За выход в полуфинал немка сыграет с первой ракеткой турнира румынкой Симоной Халеп.
- На открытом чемпионате Франции Кербер посеяна под 12-м номером.
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте