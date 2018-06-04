Eurosport
Леся Цуренко получила травму во втором гейме и снялась с «Ролан Гаррос»
Обидная травма украинки.
Украинская теннисистка Леся Цуренко не доиграла матч 1/8 финала открытого чемпионата Франции против испанки Гарбинье Мугурусы.
Цуренко во втором гейме первого сета дернула подколенное сухожилие. Ей не помог медицинский перерыв, после которого она выполнила всего одну подачу и при счете 2:0 в пользу испанки Леся снялась.
- Соперницей Мугурусы в четвертьфинале будет Мария Шарапова.
- Российская теннисистка тоже вышла в следующий раунд без борьбы. Серена Уильямс снялась еще до матча из-за травмы большой грудной мышцы.
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