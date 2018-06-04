Eurosport

Леся Цуренко получила травму во втором гейме и снялась с «Ролан Гаррос»

Цуренко получила травму во втором гейме и снялась с «Ролан Гаррос»
Eurosport

Вчера в 21:21

Обидная травма украинки.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Украинская теннисистка Леся Цуренко не доиграла матч 1/8 финала открытого чемпионата Франции против испанки Гарбинье Мугурусы.

Цуренко во втором гейме первого сета дернула подколенное сухожилие. Ей не помог медицинский перерыв, после которого она выполнила всего одну подачу и при счете 2:0 в пользу испанки Леся снялась.

  • Соперницей Мугурусы в четвертьфинале будет Мария Шарапова.
  • Российская теннисистка тоже вышла в следующий раунд без борьбы. Серена Уильямс снялась еще до матча из-за травмы большой грудной мышцы.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Ролан Гаррос
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Джокович так и не понял, как Чеккинато выкинул его с «Ролан Гаррос». Марко сам не понял

03:20
Популярные видео
Моресмо и еще четверка французских мушкетеров, без которых невозможно представить мировой теннис
1 777 просмотров4 ч
Аллея между центральными кортами и финал на больших экранах. Тур по теннисному комплексу «РГ»
 547 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться