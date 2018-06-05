Серена испугалась Шараповой, Касаткина отвозила чемпионку Мельбурна, Надаль выиграл 900-й матч

Главные зарубы

Рафаэль Надаль (Испания) – Максимилиан Мартерер (Германия) – 6:3, 6:2, 7:6

Король грунта не сразу перестроился на соперничество против левши – в зеркальной игре фактурный немец поначалу забил Рафу мощными выстрелами с форхенда и первым сделал брейк. Испанец быстро все исправил и унял бешенство Макса переводами под нестабильный бэкхенд. Немец устал, отдал без борьбы второй сет, но настроился на третий. В этой партии утомился уже и сам Рафа (травмы дают о себе знать), но на тай-брейке сыграл очень чисто и надежно и выиграл на турнире 38-й сет подряд. За полуфинал испанец повоюет с Диего Шварцманом.

Александр Зверев (Германия) – Карен Хачанов (Россия) – 4:6, 7:6, 2:6, 6:3, 6:3

Карен повел с солидным преимуществом, но расклеился в четвертой партии, когда взбешенный немец поссорился с судьей после предупреждения за подсказки отца. Пауза и истерика Зверева сбили русского теннисиста. У Хачанова потух форхенд, а вместе с ним и уверенность. Третья ракетка мира впервые вышел в четвертьфинал «Шлема», в котором сыграет с другим представителем NextGen Доми Тимом. Австриец показал космический уровень в игре с Нисикори и отправил японца домой после четырех партий.

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Новак Джокович (Сербия) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:3, 6:4, 6:2

«Настоящий Ноле вернулся!» – надпись на плакате болельщика Джоковича полностью соответствует действительности. Серб впервые после травмы плеча показал потрясающий уровень. Новак классно двигался, шикарно подавал и лупил с бэкхенда – с такой игрой можно повоевать и с Надалем. Но пока Новак сразится с главной сенсацией турнира Марко Чеккинато.

Каролин Возняцки (Дания) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:7, 3:6

Русская теннисистка грамотно построила игру вторым номером против победительницы Australian Open и обыграла датчанку в третий раз за сезон. Даша провоцировала соперницу, укорачивала и своевременно контратаковала. Возняцки злилась, лупила по коридорам и даже перерыв из-за темноты ей не помог. Даша показала солидную игру, взяла три гейма подряд и впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Шлема».

Четыре года назад Касаткина выиграла юниорский «Ролан Гаррос» и теперь замахнулась на главный трофей Парижа. Прошлогодний успех Остапенко показал, что нет ничего невозможного.

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Симона Халеп (Румыния) – Элис Мертенс (Бельгия) – 6:2, 6:1

После невнятного начала турнира, когда румынка проиграла стартовый сет со счетом 1:6, она показывает шикарный теннис. Шуструю и разнообразную Элис одна из главных фавориток турнира разобрала за 59 минут. Против Кербер Симоне придется сложнее.

Травмы

Матч Марии Шараповой и Серены Уильямс не состоялся из-за повреждения плеча американки. «Я не могу нормально подавать. Это новая травма в моей коллекции», – расстроилась Серена.

Леся Цуренко вышла на матч с Гарбинье Мугурусой, но продержалась лишь полтора гейма и снялась после надрыва подколенного сухожилия. Свежие Шарапова и Мугуруса сразятся за полуфинал. Счет личных встреч 3-0 в пользу Марии.

Герой круга

Главным откровением турнира стал занимающий 72-е место в рейтинге итальянец Марко Чеккинато. До этого турнира на счету 25-летнего теннисиста из Палермо не было ни одной победы на «Шлемах», а теперь он вломился в четвертьфинал. В четвертом круге Марко растрепал игрока топ-10 Давида Гоффена со счетом 7:5, 4:6, 6:0, 6:3. «В первом матче на турнире я летел в два сета, а теперь вышел в четвертьфинал – это похоже на сон. Надеюсь, покажу хороший уровень в игре с Джоковичем», – воспарил итальянец.

Цифры круга

Победа над Мартерером стала 900-й в карьере Рафаэля Надаля. До испанца эту планку покорили Джимми Коннорс, Роджер Федерер, Иван Лендл и Гильермо Вилас. Действующий чемпион «Ролан Гаррос» выиграл 234-й матч на «Шлемах» и идет третьим по этому показателю после Федерера (332) и Джоковича (244).

Новак Джокович достиг отметки в 200 побед на грунте. Серб в 12-й раз вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и установил рекорд Открытой эры. День спустя его достал Надаль.

3 июня Надаль отпраздновал 32-летие. Руководство турнира подарило испанцу торт и ящик шампанского.

33 см составляет разница в росте между аргентинцем Диего Шварцманом и южноафриканцем Кевином Андерсоном, которая особенно чувствовалась в первых двух сетах. Кевин забил Диего и при счете 5:4 вышел подавать на матч в третьей партии. И не подал. Шварцман вырвал сет, но в четвертой партии ситуация повторилась при том же счете, и снова аргентинец в самый сложный момент сделал брейк. Африканец понял, что с этим уже ничего не поделать и слил решающую партию.

Представительница Казахстана Юлия Путинцева в этом сезоне выиграла до турнира в Париже всего 2 матча на грунте, но это не помешало ей выйти в первый в карьере четвертьфинал «Шлема».

207 сантиметров составляет рост 18-летнего французского участника юниорского «Ролан Гаррос» Джейми-Флойда Анджеле. Его папа фанател от нападающего «Челси» Джимми Флойда Хассельбайнка и назвал сына похожим именем.

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Даша Касаткина знает, как привести себя в чувство.

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