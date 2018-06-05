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Дарья Касаткина вылетела в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от Слоан Стивенс

Касаткина вылетела в четвертьфинале от Стивенс
Eurosport

4 ч. назад

В матче Открытого чемпионата Франции Дарья Касаткина уступила 10-й сеяной американке Слоан Стивенс – 3:6, 1:6.

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Слоан Стивенс – Дарья Касаткина – 6:3, 6:1

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.

Девушки не подали ни одного эйса, Касаткина допустила две двойные ошибки за матч. Стивенс выиграла 77% мячей со второй подачи, результат Дарьи – 35%. Русская теннисистка сделала 25 невынужденных ошибок, Слоан – 18.

  • Стивенс вышла вперед по очным встречам – 2:1.
  • В полуфинале Слоан сыграет с соотечественницей Мэдисон Киз.

Женская сетка «Ролан Гаррос»

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