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Дарья Касаткина вылетела в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от Слоан Стивенс
В матче Открытого чемпионата Франции Дарья Касаткина уступила 10-й сеяной американке Слоан Стивенс – 3:6, 1:6.
Слоан Стивенс – Дарья Касаткина – 6:3, 6:1
Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.
Девушки не подали ни одного эйса, Касаткина допустила две двойные ошибки за матч. Стивенс выиграла 77% мячей со второй подачи, результат Дарьи – 35%. Русская теннисистка сделала 25 невынужденных ошибок, Слоан – 18.
- Стивенс вышла вперед по очным встречам – 2:1.
- В полуфинале Слоан сыграет с соотечественницей Мэдисон Киз.
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