«Я думал, что медленно ползу в сторону кладбища». Стэн Вавринка погас и никогда не вернется

Ровно год назад немного пухлый, но задорный Вавринка устранил Чилича с Монфисом, продавил Маррея и выскочил в финал «Ролан Гаррос». На грунте против Рафы у Стэна не было ни шанса, но сам факт решающей битвы был для швейцарца громадным достижением. Вавринку обсуждали все: его косолапую технику, убийственный бэкхенд, отсутствие клетчатых шорт. Спустя всего год швейцарский Винни-пух в первом же раунде огреб от Гарсия-Лопеса – никто даже не заметил, что последний финалист вообще приезжал во Францию.

Суровый теннис сожрал швейцарца, прожевал самое вкусное и выплюнул только объедки. От дерзкого Вавринки осталось только имя – остальное превратилось в спарринг-грушу для парней, которые самоутверждаются на бывшем чемпионе. Стэн перестал быть авторитетом и потерял контроль над кортом – теперь по площадке размазывает не он, а его. За 2018-й швейцарец участвовал в шести турнирах, где выиграл лишь четыре матча из 10. Для 33-летнего мужчины это оглушительный призыв – пора на пенсию.

Для всех сезон пролетел моментально – только не для Стэна. В августе 2017-го швейцарец с грустью констатировал, что у US Open будет новый чемпион и снялся из-за травмы колена. Просто печальная новость превратилась в ужасную – Вавринке потребовались две операции. Первая – артроскопическая (минимальное хирургическое вмешательство), вторая – для устранения повреждений суставного хряща. Восстановление оказалось болезненным и мучительным: долгое время спортсмен не мог согнуть колено или по-человечески присесть.

Стэн восстанавливался и страдал без тенниса. Швейцарец пропустил всего пять месяцев после сложнейшей операции, но мечтал о возвращении, несмотря на сомнения врачей. Доктора настояли еще немного подождать, но Вавринка вернулся под Австралию: «Я понимал, что, скорее всего, не заиграю сразу, но физически и морально мне необходимо было проверить свой уровень, осталось ли что-то от него». От уровня не осталось ничего: уже во втором круге Стэна без шансов вынес 97-й номер ATP Теннис Сандгрен.

«Врачи говорили, что колено нужно проверить. Но я был настроен оптимистично. Сейчас я понимаю, что лучше взять перерыв», – признал ошибку теннисист.

Страннее всего оказалась реакция Стэна, который нелепо попытался прикрыть слабое здоровье. После победы в первом круге Вавринка бросил: «Колено? Да, немного болит. Боль появляется в зависимости от того, как я двигаюсь, как сильно нагружаю его». После разгрома от Сандгрена сустав швейцарца магически зажил: «Боли? Болело все тело, а не колени. С коленом все хорошо».

Этими словами Вавринка старался включить режим брутала – железного парня, который, подобно машине, сносит всех, несмотря на повреждения. И это главная проблема Стэна. Швейцарец забыл, что он человек, которому свойственно уставать, ошибаться и травмироваться. Тот робот, который кромсал всех с 2014-го по 2016-й, посадил батарею и нуждался в отдыхе.

«В любом спорте, когда ты достигаешь высот, поневоле изнашиваешься, перерасходуешь резерв. Неслучайно, что я травмировался в 32, Джокович – в 30, в аналогичной ситуации были Рафа и Роджер», – рассуждал Вавринка.

До 2014-го у Стэна не было таких проблем: он был крепким теннисистом, но слабейшим среди топов. Озарение пришло в 2013-м, когда Вавринка слил Джоковичу эпичный пятисетовик на Australian Open – те пять часов на корте сильно поправили ментальность швейцарца, который поверил в себя. За следующие два года он взял три титула ТБШ и не мог остановиться. Он работал еще больше и не позволял себе ни послабления, ни отдыха – организм в стрессовом режиме готовился к защите чемпионства.

«Когда ты на вершине, все намного тяжелее. То, что я сделал в те несколько лет, это был шанс, возможность, но это потребовало колоссальных затрат. У меня создавалось впечатление, что я медленно ползу в сторону кладбища», – вздыхал Стэн.

Если раньше психология была сильнейшим оружием Вавринки, то после травмы этот скилл сдулся до нуля. Теперь Станислас опустел, потерял кураж, а поражения бьют по ментальности сильнее, чем подстегивали победы.

«В эти сезоны я ощущал, что конец моей веревочки близок. Я был на грани психологически. Выгорание – слишком сильный термин, ведь люди, которые выгорают, живут в экстремальных условиях. Но так случилось, что я пережил чувство переломного момента, сказав себе: «Я больше не способен это выдерживать».

Вавринка впал в глубокую депрессию. Он утверждает, что уже выбрался из нее благодаря физиотерапевту Пьеру Паганини. В момент огромного опустошения и безнадежного одиночества Стэн нашел наставника, который помог пережить мучения вне игры. Без адреналина, стресса и побед жизнь казалась Вавринке невероятно скучной, но, несмотря на убеждения швейцарца в завершении периода отчаяния, его результаты доказывают, что он все еще по колено в скорби.

«Мои проблемы – психологического характера. Если ты сомневаешься в себе, то руки и ноги перестают слушаться. Нет уверенности – нет шансов», – выдал спортсмен еще после проигранного финала «Ролан Гаррос»-2017.

Каждый раз, выходя на тренировку и взрывая грунт, Стэн твердил себе: «Невозможно выиграть ТБШ, не выйдя на свой предел или даже перейдя его». Те два года безумных побед были лучшими в его жизни, но короткая сказка завершилась. Человек, глотавший самое вкусное шампанское из победных кубков, ни за что не променяет славу на второе место. Но здоровье, возраст и ресурсы не оставляют 33-летнему мужчине миллиметрового шанса на камбэк. Карьера Вавринки сгорела и потухла – он больше никогда не выиграет крупный турнир.

Другие тексты Артема Буторина:

Парень потерял ноги в 6 лет, но теперь выполняет бэкфлип на скейте. Он вдохновил даже Тони Хоука

«Я видел смерть в ее глазах и был обязан что-то сделать». Чак Норрис бросил все ради умирающей жены

Лучший спортивный телеграм