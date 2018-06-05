«Серена в 2004-м испугалась супермодельной внешности Марии». Скандал на прессухе Уильямс

Выступление Серены Уильямс на «Ролан Гаррос»-2018 запомнится не только разочаровывающей травмой перед матчем с Марией Шараповой, но и скандалом на пресс-конференции.

После победы над Юлией Гёргес, когда стало понятно, что Серену ждет Шарапова, известный журналист Билл Симмонс внезапно вспомнил на пресс-конференции давние слова Дональда Трампа:

«Я ждал 14 лет, чтобы задать этот вопрос. После финала Уимблдона-2004 с Марией Трамп выдал невероятную аналитику, будто вы были запуганы ее внешностью супермодели. Мой вопрос таков: Пугались ли вы кого-либо на корте, и что вы думаете по поводу того инцидента?»

Уильямс отреагировала спокойно:

«Честно говоря, у меня нет никаких мыслей по этому поводу. Не сказала бы, что меня кто-либо пугал. Как-то так».

Ожидаемо Симмонс словил тонны хейта в свой адрес, что вынудило его публично извиняться.

«Прошу прощения, если мой неловкий вопрос выглядел так, будто я пытался придать значимости Трампу или атаковать Серену. Я восхищаюсь ею. Я всю жизнь провел в борьбе с расизмом, сексизмом и гомофобией».

Болельщики пока не готовы к всепрощению:

«Как можно спрашивать человека, у которого гигантское преимущество в победах над соперником, не боится ли именно он? Пожалуйста, убери фото Серены Уильямс из своего профайла».

Спустя 12 лет после анализа финала Уимблдона Трамп стал президентом США.

Шарапова вышла в четвертьфинал на отказе Серены и сыграет с Гарбинье Мугурусой.

Противостояние Шараповой и Серены – надуманное. Это главная обманка мирового спорта

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