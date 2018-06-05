Касаткина – самая креативная и спокойная теннисистка. Она заслуженно выиграет «Ролан Гаррос»

В это сложно поверить, но на рубеже веков Тольятти был теннисным городом. Каждое лето современный теннисный центр в старом городе принимал прикольный двадцатитысячник ITF. На турнире запускали карьеру такие монстры тенниса, как Давыденко и Кукушкин, а в начале нулевых здесь один из первых взрослых турниров в жизни выиграл Тсонга. Когда-то на соревнования отбирали болбоев из моей теннисной секции. Попасть очень хотелось, ведь обещали двухразовое питание и крутую форму, которую, по слухам, после турнира можно было оставить себе. Тут меня ожидали два первых разочарования в жизни. Во-первых, я не прошел отбор на болбоя. Во-вторых, я узнал, что на болбоев тоже бывает отбор.

Где-то в тот момент я жестоко разочаровался в теннисе, снялся со всех юношеских турниров и перешел в режим игры «раз в две или три недели постучать часок с друзьями перед баней». Мы арендовали хардовый корт за 250 рублей в час и оттачивали игру у сетки, но куда чаще наше внимание привлекал корт соседний, на котором прыгала резвая щекастая девчушка. Несмотря на скромный даже для своего возраста рост, она шлепала безумно сильную подачу и доставала мячи из каких-то невообразимо сложных ситуаций. Теннис для детей – не самая простая психологическая нагрузка, но наша соседка с легкостью выслушивала крики тренера и после каждого замечания только усиливала удары. Как-то вечером ко мне подошла уборщица Лидия Ивановна и сказала: «Дашка там всем еще покажет, вот увидишь». Сложно сказать, имела ли Лидия Ивановна ввиду Возняцки и остальных (и действительно ли ее звали Лидия Ивановна), но женщина явно оказалась права.

Сейчас Касаткина – одна из самых уравновешенных теннисисток в туре. Избыток выкипающих эмоций она умело подавляет, а остальное направляет в продуктивное русло – как в матче против Саккари, когда «по дороге в туалет сказала себе пару ласковых». С другой стороны, когда из-за темноты подвис матч с Возняцки, Даша эмоции отключила и на следующий день включила режим робота – раскидывала мячи по линиям, как из снайперки.

В ответственные моменты Касаткина не только не упрощает игру, а наоборот включает креативность. Благодаря близкой к идеальной технике, она может незатратно доставить мяч в любую точку корта, с любым вращением и скоростью. Она не просто видит корт – она видит углы, вращения, высоту отскока. Возняцки отлетела как раз от такой вариативности – каждый мяч Касаткина посылала по-разному, постоянно варьируя темп, а на таком шатком фундаменте, как известно, сопернику игру не построить.

Для Даши вообще, похоже, нет авторитетов – за последние 9 месяцев она минимум по разу вынесла всех обладателей ТБШ (Остапенко, Мугурусу, Стивенс и Возняцки – ее, бедную, так вообще трижды, причем не отдав ни сета). Победа над датчанкой стала для Касаткиной шестой над игроками Топ-2. Из действующих игроков только сестры Уильямс и Шарапова обладают лучшей статистикой. Ее игра построена на интеллекте, а не на силе, а значит более независима – не бывает таких дней, когда не пошла жизненно важная первая подача или силовой бэкхенд.

Даша отличается от остальных в туре не только игрой, но и нетривиальным непосредственно-милым поведением за кортом. Последний пример: после матча с Возняцки вместо заслуженной паузы Даша рванула паковать вещи, потому что аренда дома закончилась и пришлось переезжать в отель. Касаткина бронировала через Airbnb с полной предоплатой и не хотела лишних трат: «Пройду дальше середины второй недели – положительных эмоций и так будет достаточно, поэтому буду не против переехать в отель». Другой пример – признание непростых отношений с Остапенко еще с юношеских турниров и недовольство сравнениями с ее прошлогодним успехом: «Не хочу давить на себя, потому что кто-то там выиграл «Ролан Гаррос» год назад». Ну или главный недавний хит про «альфонсов» и «унылых, как кусок говна, мужчин», который дошел даже до главных блогеров страны и обидел большую часть мужского ранимого населения.

Да, в чем-то она еще совсем ребенок: например, когда горит глазами при упоминании любимых Надаля или футбольной «Барселоны». Но на корте она собранный взрослый профессионал. Теперь наконец пройден порог четвертого круга ТБШ, Барбара Шетт уже назвала ее фавориткой, а в сетке кроме, пожалуй, Халеп, нет непобедимых – до первого взрослого шлема в карьере осталось три победы.

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