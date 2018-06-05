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Мэдисон Киз не пустила Юлию Путинцеву в полуфинал «Ролан Гаррос»

Киз не пустила Путинцеву в полуфинал
Eurosport

7 ч. назад

Американка забрала встречу в двух сетах.

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Американка Мэдисон Киз стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде, переиграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву – 7:6(4), 6:4.

Матч продолжался 1 час 26 минут. Киз выполнила 3 подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала 2 брейка. На счету Путинцевой нет эйсов, 1 двойная и 1 брейк.

Счет личных встреч стал 1-1.

  • В полуфинале Киз сыграет с победительницей матча Стивенс – Касаткина.
  • Мэдисон – финалистка US Open-2017.

Киз разнесет Путинцеву, Стивенс отправит Касаткину домой и еще 2 ставки на четвертьфиналы

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