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Мэдисон Киз не пустила Юлию Путинцеву в полуфинал «Ролан Гаррос»
Американка забрала встречу в двух сетах.
Американка Мэдисон Киз стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде, переиграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву – 7:6(4), 6:4.
Матч продолжался 1 час 26 минут. Киз выполнила 3 подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала 2 брейка. На счету Путинцевой нет эйсов, 1 двойная и 1 брейк.
Счет личных встреч стал 1-1.
- В полуфинале Киз сыграет с победительницей матча Стивенс – Касаткина.
- Мэдисон – финалистка US Open-2017.
Киз разнесет Путинцеву, Стивенс отправит Касаткину домой и еще 2 ставки на четвертьфиналы
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