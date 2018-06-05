Доминик Тим победил травмированного Александра Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

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Австриец Доминик Тим вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, переиграв немца Александра Зверева – 6:4, 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Тим 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. Зверев выполнил 2 эйса, 4 раза ошибся при подаче и упустил 2 брейк-пойнта.

В первом сете Зверев почувствовал боль в ноге, с трудом перемещался по корту, но не снялся.

В полуфинале Доминик Тим встретится с Новаком Джоковичем или Марко Чеккинато.

Австриец занимает восьмое место в рейтинге ATP.

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