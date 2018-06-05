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Марко Чеккинато сенсационно обыграл Новака Джоковича и впервые вышел в полуфинал ТБШ

Чеккинато сенсационно вынес Джоковича
Eurosport

3 ч. назад

Итальянец творит историю на «Ролан Гаррос».

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Итальянский теннисист Марко Чеккинато обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11).

Матч продолжался 3 часа 30 минут. Итальянец превзошел Ноле по активно выигранным мячам (54 против 38) при относительном равенстве по невынужденным ошибкам (42-41).

  • В полуфинале Чеккинато сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
  • Марко впервые вышел в полуфинал мэйджора. Он занимает 72-ю строчку в рейтинге ATP.
  • В июле 2016 года он получил 18-месячный бан по делу о ставках, но был оправдан в декабре того же года.

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