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Марко Чеккинато сенсационно обыграл Новака Джоковича и впервые вышел в полуфинал ТБШ
Итальянец творит историю на «Ролан Гаррос».
Итальянский теннисист Марко Чеккинато обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11).
Матч продолжался 3 часа 30 минут. Итальянец превзошел Ноле по активно выигранным мячам (54 против 38) при относительном равенстве по невынужденным ошибкам (42-41).
- В полуфинале Чеккинато сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
- Марко впервые вышел в полуфинал мэйджора. Он занимает 72-ю строчку в рейтинге ATP.
- В июле 2016 года он получил 18-месячный бан по делу о ставках, но был оправдан в декабре того же года.
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