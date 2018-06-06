Новак Джокович: «Вернуться на желаемый уровень трудно. Не знаю, буду ли играть на траве»

Серб Новак Джокович после поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от Марко Чеккинато поздравил соперника с победой и рассказал о своем состоянии.

«Марко сыграл потрясающе. Поздравляю его с отличным выступлением. Он очень хорошо себя показал. Я не сразу вошел в игру. К сожалению, у меня ушло много время на то, чтобы прийти в себя из-за травмы. Потом я разогрелся, стало лучше. Жаль, что не воспользовался преимуществом 4:1 в четвертом сете, но он тоже вернулся в игру, так что он молодец.

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Вернуться на желаемый уровень трудно. В жизни вообще многое трудно. Не знаю, буду ли играть на траве.

Марко уже далеко прошел. Полуфинал – отличный результат. И непохоже, чтобы его пугали большой стадион и важность момента. Он отлично контролировал нервы. В полуфинале фаворитом будет, наверное, Доминик, но никогда не знаешь, как все случится.

Мне никогда не сложно поздравить и обнять соперника, с которым мы только что разделили на корте памятный момент и который заслужил победу, как Марко сегодня. Я хорошо его знаю, он отличный парень. Он победил заслуженно. Всем стоит делать так. Но в то же время, когда ты выходишь с корта, это тяжело.

Чего не хватило? Каких-то моментов. Везения. Любое поражение на «Шлеме» тяжелое, особенно когда готовился к турниру два месяца. И у меня был хороший шанс пройти как минимум на шаг дальше, но не вышло. Ничего не поделать.С каким настроением пойду я дальше? Не знаю. О теннисе сейчас не думаю», – цитирует Ноле официальный сайт «Ролан Гаррос».

Последний титул на ТБШ Джокович завоевал в 2016 году, обыграв в финале «Ролан Гаррос» Энди Маррея.

Новак занимает 22-е место в рейтинге ATP.

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