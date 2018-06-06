72-й номер рейтинга ATP вынес Джоковича и вышел в полуфинал. 2 года назад он катал договорняки

Конец апреля 2018-го. Будапешт. Игроки в одинаковых футболках болотного цвета с желтыми воротниками перепахивают корт и жарят под заднюю линию. Один из них пробивает на силу, попадает в трос, и мяч падает на сторону противника – счастливый Марко Чеккинато валится на землю, а через несколько минут рассекает воздух первым в карьере кубком уровня ATP.

«Возможно, это мечта. Я даже не знаю», – итальянец описал главную в жизни победу суше, чем горло на утро после тусовки. К 25 годам Чеккинато, к тому моменту уже стоявший в первой сотне рейтинга, ни разу не играл в финалах профессиональных ивентов и разъезжал в основном по «Челленджерам» и турнирам ITF. Если бы Марко представил, что через месяц грохнет двух представителей топ-20, экс-первую ракетку мира и прорвется в полуфинал мэйджора – рассмеялся бы в голос.

Марко ЧеккинатоGetty Images

Теперь это уже не мечта, не чья-то саркастическая выдумка или пожелание на день рождения. В первом парижском матче Чеккинато проигрывал 0:2 по сетам румыну Мариусу Копилу и готов был паковать чемоданы, но собрался и со смазкой проник во второй круг. Дальше были Пабло Каррено (9-й в рейтинге) и Давид Гоффен (11-й), но оба оказались статистами. Против Новака Джоковича Марко шел настолько беспросветным аутсайдером (на него давали кэф 10), как если бы парижский Человек-паук сражался с киношной копией, но итальянец взорвал турнир сенсацией.

В матче с сербом Чеккинато был уникален: плотные выстрелы по углам, яркий бэкхенд, интеллектуальные удары из любых частей корта и невероятное бесстрашие – он перетащил на свою сторону и заставил сопереживать тех, кто рассчитывал на полуфинал Джокович – Тим. Итальянец создал на турнире светлый образ и влюбил в себя, хотя еще два года назад совершал преступления против спорта.

В июле 2016-го Федерация тенниса Италии прижала Чеккинато и обвинила сразу в двух серьезных нарушениях – сдаче матча и использовании конфиденциальной информации для ставок. Зацепкой в деле стал четвертьфинальный матч Марко на «Челленджере» в марокканской Мухамедии, где он за 66 минут уступил 332-й ракетке из Польши Камилу Майхржаку (1:6, 4:6). Забавно, что в следующем круге победитель Чеккинато вынес еще одного будущего топа Пабло Каррено (6:1, 6:1), но к тому претензий не нашлось.

Четвертьфинал с участием Чеккинато привлек внимание аномальным количеством ставок на поражение итальянца, хотя тот считался абсолютным фаворитом. Еще один факт почти не оставлял Марко шансов оправдаться: близкий друг игрока, теннисист Рикардо Аккарди (на тот момент 842-й в рейтинге), знакомый с Марко еще со времен теннисной академии в Палермо, вместе с отцом загрузили на поражение приятеля в двух сетах по 800 евро, хотя ранее никогда не ставили больше 50-100.

В ходе последовавшей проверки телефонных переписок и других персональных данных выяснилось, что Чеккинато и Аккарди контактировали за несколько недель до предположительно слитого матча, и между ними произошел подозрительный разговор. Марко, страстный поклонник «Милана» и Серии А, посетовал, что лишился 1770 евро из-за ставки на игру «Наполи» – «Карпи» (1:0), но завуалированно предположил, что отыграется, если «бедный марокканский соперник даст возможность». В ответ Аккарди уточнил, что за марокканец, на что Чеккинато заявил: «Никакой. Ты не понял? Тогда неважно». На этом переписка прервалась, а позднее была удалена с телефона Марко.

Двумя другими поводами наказать Чеккинато стали факты, что теннисист купил билеты домой еще до матча против Майхржака, а месяцами ранее написал Аккарди «У меня есть желание вернуться домой» перед проигранной парной встречей на соревнованиях в Простеёве. Но даже на этом в Федерации не успокоились и вменяли Марко распространение информации, которая не должна была утечь за пределы раздевалки: Чеккинато поделился со знакомыми информацией о травме Андреса Сеппи до матча первого круга «Ролан Гаррос» против Джона Изнера. Друзья смекнули и заправили кэш на победу американца. Хотя позднее Марко отбивался, что о проблемах Сеппи со здоровьем знали даже в медиа (а значит информация не является конфиденциальной), эта история тоже отложила отпечаток на решение судей.

По итогам расследования Федерация опубликовала том из 47 страниц, из каждой строчки которого сквозило: Марко – виновен. Сбор данных и их анализ занял несколько месяцев, в течение которых Чеккинато продолжал выступать на турнирах, перед тем как услышал приговор: дисквалифицирован на 18 месяцев и оштрафован на 40 тысяч долларов.

Вряд ли бы речь зашла о завершении карьеры, но тот бан точно негативно сказался бы на спортивных перспективах Чеккинато, если не спасательный круг из НОК: организация отменила и без того сокращенную судом до года дисквалификацию итальянца. Причина банальна и отдает идиотизмом. За всеми расследованиями Федерация тенниса Италии провалила дедлайн и вынесла приговор позднее сроков. К тому же, НОК не понравились методы, с помощью которых была добыта информация по делу Марко.

Марко Чеккинато и Новак ДжоковичGetty Images

На пресс-конференции Чеккинато после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» журналисты вернулись в 2016-й и затронули тему дисквалификации, но итальянец отмолчался, хотя заявил, что позднее расскажет свою правдивую историю. Хотя она вряд ли будет круче той, что Марко пишет на парижских кортах.

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