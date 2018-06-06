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Гарбинье Мугуруса выбила Марию Шарапову и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Мугуруса выбила Шарапову и вышла в полуфинал
Eurosport

7 ч. назад

Последняя представительница России отправилась домой.

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Гарбинье Мугуруса обыграла Марию Шарапову в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 12 минут.

Испанская теннисистка исполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Марии ни одной подачи навылет, 6 двойных и 1 брейк.

  • Счет личных встреч стал 3-1 в пользу Шараповой.
  • В полуфинале Мугуруса сразится с победительницей матча Симона Халеп – Анжелик Кербер.
  • Гарбинье – победительница «Ролан Гаррос»-2016.

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