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10 важнейших фото из карьеры Марии Шараповой, которые помогут ее фанатам унять грусть

10 важнейших фото из карьеры Шараповой, которые помогут ее фанатам унять грусть
Руслан Хрипун

5 ч. назад

Мгновения, за которые можно все простить.

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17-летняя Шарапова после победы на Уимблдоне-2014

Мария Шарапова Уимблдон 2004

В 2006-м Мария покорила Америку. Славные были деньки

Мария Шарапова US Open 2006

Через 2 года русской теннисистке покорился Australian Open

Мария Шарапова Australian Open 2008

До 2011-го Марию называли коровой на льду за неумение играть на грунте. На турнире в Риме Шарапова доказала, что способна меняться

Мария Шарапова Рим 2011

Шарапова на любимом турнире в Штутгарте. Такую машину она получала трижды

Мария Шарапова Штутгарт 2011

Долгожданный прорыв на грунтовом мэйджоре состоялся летом 2012-го. Мария и ее первый кубок «Ролан Гаррос»

Мария Шарапова Ролан Гаррос 2012

И подтвердила неслучайность победы 2 года спустя

Мария Шарапова Ролан Гаррос 2014

В конце того же года Шарапова покорила Китай

Мария Шарапова Пекин 2014

Еще один трофей в Риме. 2015 год

Мария Шарапова Рим 2015

Первый и пока последний титул после возвращения Мария взяла в Тяньцзине осенью 2017-го

Мария Шарапова Тяньцзинь

Мария Шарапова – Гарбинье Мугуруса – 2:6, 1:6

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