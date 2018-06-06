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10 важнейших фото из карьеры Марии Шараповой, которые помогут ее фанатам унять грусть
Мгновения, за которые можно все простить.
17-летняя Шарапова после победы на Уимблдоне-2014
В 2006-м Мария покорила Америку. Славные были деньки
Через 2 года русской теннисистке покорился Australian Open
До 2011-го Марию называли коровой на льду за неумение играть на грунте. На турнире в Риме Шарапова доказала, что способна меняться
Шарапова на любимом турнире в Штутгарте. Такую машину она получала трижды
Долгожданный прорыв на грунтовом мэйджоре состоялся летом 2012-го. Мария и ее первый кубок «Ролан Гаррос»
И подтвердила неслучайность победы 2 года спустя
В конце того же года Шарапова покорила Китай
Еще один трофей в Риме. 2015 год
Первый и пока последний титул после возвращения Мария взяла в Тяньцзине осенью 2017-го
Мария Шарапова – Гарбинье Мугуруса – 2:6, 1:6
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