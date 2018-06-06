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Симона Халеп разобралась с Анжелик Кербер и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Румынка летит к третьему парижскому финалу.
Первая ракетка мира Симона Халеп одержала волевую победу над Анжелик Кербер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:7(2), 6:3, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 14 минут.
Халеп провела 1 подачу навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 16 и допустила 4 двойные ошибки. Кербер ответила двумя эйсами и четырьмя брейками при трех двойных.
Симона увеличила преимущество в личном противостоянии – 6-4.
- В полуфинале Халеп сыграет с Гарбинье Мугурусой, ранее победившей Марию Шарапову.
- Вторую путевку в финал разыграют Мэдисон Киз и Слоан Стивенс.
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