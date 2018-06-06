Екатерина Макарова и Елена Веснина станут первыми ракетками мира в парном разряде

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11 июня Екатерина Макарова и Елена Веснина впервые в карьере возглавят парный рейтинг WTA.

Их взлет был гарантирован после поражения Тимеа Бабош и Кристины Младенович от Макото Ниномия и Эри Ходзуми в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:7(4), 3:6.

Елена и Екатерина выступали в Париже отдельно друг от друга. Веснина играла в паре с Аленой Остапенко, Макарова – с Анной Калинской. Оба дуэта выбыли в первом раунде.

Ранее Веснина заверила, что на Уимблдоне они с Макаровой снова выступят вместе.

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Веснина и Макарова вдвоем выиграли «Ролан Гаррос»-2013, US Open-2014, золото Олимпиады-2016 и Уимблдон-2017.

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