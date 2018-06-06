Getty Images

Екатерина Макарова и Елена Веснина станут первыми ракетками мира в парном разряде

Макарова и Веснина станут первыми ракетками мира в парном разряде
Eurosport

4 ч. назад

Даже не играя друг с другом.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

11 июня Екатерина Макарова и Елена Веснина впервые в карьере возглавят парный рейтинг WTA.

Их взлет был гарантирован после поражения Тимеа Бабош и Кристины Младенович от Макото Ниномия и Эри Ходзуми в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:7(4), 3:6.

Елена и Екатерина выступали в Париже отдельно друг от друга. Веснина играла в паре с Аленой Остапенко, Макарова – с Анной Калинской. Оба дуэта выбыли в первом раунде.

Ранее Веснина заверила, что на Уимблдоне они с Макаровой снова выступят вместе.

Видео - «Так получилось из-за здоровья Кати». Веснина продолжит выступление с Макаровой, но надо подождать

01:51
  • Веснина и Макарова вдвоем выиграли «Ролан Гаррос»-2013, US Open-2014, золото Олимпиады-2016 и Уимблдон-2017.

Оставайся в контакте со спортом

По теме

Ролан Гаррос
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Кербер так мощно начала матч против Халеп, что надорвалась к середине встречи и проиграла

03:05
Популярные видео
Полный боли хайлайт матча Шараповой против Мугурусы, которая была зачитована режимом Серены
3 350 просмотров3 ч
Лабутены на Рождество и коктейльные платья. Гид по стилю Бушар
2 415 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться