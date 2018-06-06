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Диего Шварцман оборвал 38-сетовую серию Рафаэля Надаля и защитил рекорд Бьорна Борга

Шварцман оборвал 38-сетовую серию Надаля и защитил рекорд Борга
Eurosport

4 ч. назад

Похоже, испанец уже не превзойдет шведа.

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Рафаэль Надаль в 32 года установил личный рекорд по выигранным подряд сетам на «Ролан Гаррос», но стать лучшим королю грунта было не суждено.

В четвертьфинале испанец отдал Диего Шварцману первый же сет – 4:6. Серия Рафы остановилась на 38 выигранных сетах кряду. Рекорд Бьорна Борга устоял – 41 выигранный сет на «Ролан Гаррос» подряд в 1979-81 годах.

В предыдущий раз Надаль отдавал сет в проигранном четвертьфинале против Новака Джоковича на «Ролан Гаррос»-2015. В следующем году Рафа всухую выиграл два матча, а затем снялся с турнира, чтобы в 2017-м уверенно выиграть Открытый чемпионат Франции. До 2018 года рекорд Надаля на «Ролан Гаррос» составлял 32 выигранных сета подряд (2007-09).

  • 3 июня Надалю исполнилось 32 года.
  • Матч Надаль – Шварцман был прерван во втором сете из-за дождя.

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