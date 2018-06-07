Мугуруса выиграет у Халеп, Тим подарит партию Чеккинато и еще 2 ставки на полуфиналы

Доминик Тим – Марко Чеккинато

Прогноз: итальянец возьмет сет за 1,91

Марко ЧеккинатоGetty Images

Место Марко в полуфинале парижского мэйджора более чем закономерно: случайно можно обыграть Каррено, Гоффена и Джоковича в течение сезона, но никак ни всех разом на одном турнире. Итальянец играл бесстрашно и активно, за счет чего проходил опешивших соперников. В матче против Тима Чеккинато будет значительно тяжелее не только из-за уровня соперника, стадии, но больше из-за отсутствия эффекта неожиданности. Доминик точно подготовится к Марко со всей серьезностью.

Австриец очень силен и станет для Чеккинато самым непростым испытанием, но и у него есть определенные слабости. Например, Доминик хотя бы раз за матч провисает и дарит противнику шансы на ведение игры и брейк. Марко тем и был хорош по ходу турнира, что часто пользовался временными слабостями конкурента и делал разницу. При повторении ситуации итальянец обязан зацепить у Тима хотя бы партию.

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Симона Халеп – Гарбинье Мугуруса

Прогноз: победа Мугурусы за 1,88

Для большинства теннисных фанатов и экспертов очевиден факт – Халеп и Мугуруса досрочно разыграют титул в полуфинале. Кто бы из них ни победил, и кто бы ни оказался по ту сторону в решающем матче (Киз или Стивенс), Симона или Мугуруса погрузят трофей на полку. Напряжения добавляет пикантная мелочь – победительница как минимум на месяц (до Уимблдона) забронирует за собой звание первой ракетки мира.

Букмекеры расценили шансы соперниц как примерно равные с крохотным перевесом Мугурусы. На деле у испанки есть сразу три преимущества, которыми она должна воспользоваться. Во-первых, испанка провела на корте значительно меньше времени (завершила все встречи в двух сетах, а с Цуренко вовсе сыграла два гейма). Во-вторых, Гарби достаточно активно включалась почти во все матчи (пожалуй, за исключением игры с Кузнецовой). У Халеп с этим были большие сложности, поэтому Мугуруса может получить преимущество уже на старте. В-третьих, испанка не страдает психологическим расстройством из-за отсутствия ТБШ. Головушка – самое слабое место, даже если ее владелец показывает фантастический теннис.

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Мэдисон Киз – Слоан Стивенс

Прогноз: победа Стивенс с форой -3 за 1,88

Слоан СтивенсGetty Images

Последний раз американки встречались в финале US Open, и тогда Слоан разгромила соперницу. Вероятно, именно поэтому она снова идет очень уверенным фаворитом у букмекеров. Но Киз в Париже до сих пор не проиграла ни сета и смотрелась очень мощно в отличие от Стивенс, которая была на волоске от вылета.

Тем не менее, у Слоан будет больше шансов на успех: она слишком умело заставляет соперниц ошибаться, а Киз из тех, чья агрессивная игра подразумевает большое количество рисков и неточностей.

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К моменту публикации соперники по второму мужскому полуфиналу не определены. Не переживайте, мы добавим прогноз чуть позже.

Женская сетка «Ролан Гаррос»

Мужская сетка «Ролан Гаррос»

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