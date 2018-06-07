Eurosport
Мугуруса выиграет у Халеп, Тим подарит партию Чеккинато и еще 2 ставки на полуфиналы
Прогнозы, которые держат букмекеров в страхе.
Доминик Тим – Марко Чеккинато
Прогноз: итальянец возьмет сет за 1,91
Марко ЧеккинатоGetty Images
Место Марко в полуфинале парижского мэйджора более чем закономерно: случайно можно обыграть Каррено, Гоффена и Джоковича в течение сезона, но никак ни всех разом на одном турнире. Итальянец играл бесстрашно и активно, за счет чего проходил опешивших соперников. В матче против Тима Чеккинато будет значительно тяжелее не только из-за уровня соперника, стадии, но больше из-за отсутствия эффекта неожиданности. Доминик точно подготовится к Марко со всей серьезностью.
Австриец очень силен и станет для Чеккинато самым непростым испытанием, но и у него есть определенные слабости. Например, Доминик хотя бы раз за матч провисает и дарит противнику шансы на ведение игры и брейк. Марко тем и был хорош по ходу турнира, что часто пользовался временными слабостями конкурента и делал разницу. При повторении ситуации итальянец обязан зацепить у Тима хотя бы партию.
Симона Халеп – Гарбинье Мугуруса
Прогноз: победа Мугурусы за 1,88
Для большинства теннисных фанатов и экспертов очевиден факт – Халеп и Мугуруса досрочно разыграют титул в полуфинале. Кто бы из них ни победил, и кто бы ни оказался по ту сторону в решающем матче (Киз или Стивенс), Симона или Мугуруса погрузят трофей на полку. Напряжения добавляет пикантная мелочь – победительница как минимум на месяц (до Уимблдона) забронирует за собой звание первой ракетки мира.
Букмекеры расценили шансы соперниц как примерно равные с крохотным перевесом Мугурусы. На деле у испанки есть сразу три преимущества, которыми она должна воспользоваться. Во-первых, испанка провела на корте значительно меньше времени (завершила все встречи в двух сетах, а с Цуренко вовсе сыграла два гейма). Во-вторых, Гарби достаточно активно включалась почти во все матчи (пожалуй, за исключением игры с Кузнецовой). У Халеп с этим были большие сложности, поэтому Мугуруса может получить преимущество уже на старте. В-третьих, испанка не страдает психологическим расстройством из-за отсутствия ТБШ. Головушка – самое слабое место, даже если ее владелец показывает фантастический теннис.
Мэдисон Киз – Слоан Стивенс
Прогноз: победа Стивенс с форой -3 за 1,88
Слоан СтивенсGetty Images
Последний раз американки встречались в финале US Open, и тогда Слоан разгромила соперницу. Вероятно, именно поэтому она снова идет очень уверенным фаворитом у букмекеров. Но Киз в Париже до сих пор не проиграла ни сета и смотрелась очень мощно в отличие от Стивенс, которая была на волоске от вылета.
Тем не менее, у Слоан будет больше шансов на успех: она слишком умело заставляет соперниц ошибаться, а Киз из тех, чья агрессивная игра подразумевает большое количество рисков и неточностей.
У тебя есть шанс заработать на карманные расходы
К моменту публикации соперники по второму мужскому полуфиналу не определены. Не переживайте, мы добавим прогноз чуть позже.