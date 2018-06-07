twitter

«Он мой идол». Марко Чеккинато встретил Марата Сафина и растекся от счастья

«Он мой идол». Чеккинато встретил Сафина и растекся от счастья
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Увидеть кумира юности – всегда событие.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Итальянский теннисист Марко Чеккинато познакомился с россиянином Маратом Сафиным во время «Ролан Гаррос».

«Для меня это особенный момент. Марат был моим идолом в юности, так что пообщаться с ним – это невероятно», – сказал Чеккинато.

  • В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Чеккинато выбил Новака Джоковича – 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11).
  • За выход в финал Марко поспорит с австрийцем Домиником Тимом.

72-й номер рейтинга ATP вынес Джоковича и вышел в полуфинал. 2 года назад он катал договорняки

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Ролан Гаррос
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Я просто хотел извиниться перед фанатами, которые пришли посмотреть теннис». Худший день Южного

01:55
Популярные видео
«Он проходит в пустыне. Невероятно красивой пустыне». Теннисисты – о любимом турнире
 626 просмотров3 ч
«Его имя звучит как вкусный салат». 5 самых высоких теннисистов
1 143 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться