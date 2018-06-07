«Он мой идол». Марко Чеккинато встретил Марата Сафина и растекся от счастья

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Итальянский теннисист Марко Чеккинато познакомился с россиянином Маратом Сафиным во время «Ролан Гаррос».

«Для меня это особенный момент. Марат был моим идолом в юности, так что пообщаться с ним – это невероятно», – сказал Чеккинато.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Чеккинато выбил Новака Джоковича – 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11).

За выход в финал Марко поспорит с австрийцем Домиником Тимом.

72-й номер рейтинга ATP вынес Джоковича и вышел в полуфинал. 2 года назад он катал договорняки

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