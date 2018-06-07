«Он мой идол». Марко Чеккинато встретил Марата Сафина и растекся от счастья
Увидеть кумира юности – всегда событие.
Итальянский теннисист Марко Чеккинато познакомился с россиянином Маратом Сафиным во время «Ролан Гаррос».
«Для меня это особенный момент. Марат был моим идолом в юности, так что пообщаться с ним – это невероятно», – сказал Чеккинато.
- В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Чеккинато выбил Новака Джоковича – 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11).
- За выход в финал Марко поспорит с австрийцем Домиником Тимом.
72-й номер рейтинга ATP вынес Джоковича и вышел в полуфинал. 2 года назад он катал договорняки
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте