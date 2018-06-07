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Рафаэль Надаль дожал Диего Шварцмана и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Надаль дожал Шварцмана и вышел в полуфинал
Eurosport

4 ч. назад

Испанец сделал аргентинцу царский подарок в виде проигранного сета.

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Матч продолжался 3 часа 42 минуты и закончился со счетом 4:6, 6:3, 6:2, 6:2.

На счету испанца 1 эйс, 3 двойные, 28 виннеров, 43 невынужденные и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18. Шварцман 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные, выиграл активными действиями 34 очка и допустил 64 невынужденные, оформив 5 брейков с 20 попыток.

  • В полуфинале Надаль сыграет с победителем встречи Дель Потро – Чилич.
  • Рафа – 10-кратный победитель «Ролан Гаррос».

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