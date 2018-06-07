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Хуан Мартин дель Потро переиграл Марина Чилича и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Дель Потро переиграл Чилича и вышел в полуфинал
Eurosport

3 ч. назад

Дальше – матч с королем грунта.

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Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро выиграл у хорвата Марина Чилича в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» – 7:6 (7:5), 5:7, 6:3, 7:5.

Игра началась 6 июня, но ее окончание перенесли на 7 июня из-за дождя. Продолжительность матча составила 3 часа 53 минуты. Дель Потро выполнил 19 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Чилича – 18 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

  • За выход в финал Дель Потро сразится с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.
  • «Ролан Гаррос» завершится 10 июня.

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