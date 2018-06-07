Getty Images

Симона Халеп грохнула Гарбинье Мугурусу и в третий раз за 5 лет сыграет в финале «Ролан Гаррос»

Халеп грохнула Мугурусу и в третий раз за 5 лет сыграет в финале
Eurosport

1 час назад

Один шаг до заветного «Шлема».

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Первая ракетка мира Симона Халеп победила Гарбинье Мугурусу в полуфинале «Ролан Гаррос»-2018 со счетом 6:1, 6:4.

За 1 час 32 минуты Халеп 1 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и допустила 4 двойные ошибки. Мугуруса ответила 1 эйсом и 2 брейками при 1 двойной.

Симона сократила отставание в личном противостоянии до минимума – 2-3.

Твит

Халеп вышла в третий финал «Ролан Гаррос» в карьере и в четвертый – на всех турнирах «Большого шлема». Три предыдущие попытки закончились для нее поражением.

  • Вторую путевку в финал разыграют американки Мэдисон Киз и Слоан Стивенс.
  • Симона останется первой ракеткой мира вне зависимости от исхода финального матча.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Ролан Гаррос
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Я просто хотел извиниться перед фанатами, которые пришли посмотреть теннис». Худший день Южного

01:55
Популярные видео
«Он проходит в пустыне. Невероятно красивой пустыне». Теннисисты – о любимом турнире
 628 просмотров3 ч
«Его имя звучит как вкусный салат». 5 самых высоких теннисистов
1 144 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться