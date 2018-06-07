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Симона Халеп грохнула Гарбинье Мугурусу и в третий раз за 5 лет сыграет в финале «Ролан Гаррос»
Один шаг до заветного «Шлема».
Первая ракетка мира Симона Халеп победила Гарбинье Мугурусу в полуфинале «Ролан Гаррос»-2018 со счетом 6:1, 6:4.
За 1 час 32 минуты Халеп 1 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и допустила 4 двойные ошибки. Мугуруса ответила 1 эйсом и 2 брейками при 1 двойной.
Симона сократила отставание в личном противостоянии до минимума – 2-3.
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Халеп вышла в третий финал «Ролан Гаррос» в карьере и в четвертый – на всех турнирах «Большого шлема». Три предыдущие попытки закончились для нее поражением.
- Вторую путевку в финал разыграют американки Мэдисон Киз и Слоан Стивенс.
- Симона останется первой ракеткой мира вне зависимости от исхода финального матча.
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