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Чань Юн-Янь и Иван Додиг выиграли «Ролан Гаррос» в миксте

Чань и Додиг выиграли «Ролан Гаррос» в миксте
Eurosport

16 ч. назад

Первые чемпионы Парижа известны.

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Чань Юн-Янь и Иван Додиг победили Габриэлу Дабровски и Мате Павича со счетом 6:1, 6:7(5), 10:8 и выиграли «Ролан Гаррос» в смешанном разряде.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Юн-Янь и Иван 2 раза подали навылет, реализовали 4 брейк-пойнта и допустили 2 двойные ошибки. Соперники ответили 2 эйсами и 1 брейком при 2 двойных.

  • И Додиг, и Чань впервые стали победителями турнира «Большого шлема» в миксте. У них имеются по одному мэйджору в парном разряде.
  • Парижский триумф принес победителям 120 тысяч долларов призовых.

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