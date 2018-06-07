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Чань Юн-Янь и Иван Додиг выиграли «Ролан Гаррос» в миксте
Первые чемпионы Парижа известны.
Чань Юн-Янь и Иван Додиг победили Габриэлу Дабровски и Мате Павича со счетом 6:1, 6:7(5), 10:8 и выиграли «Ролан Гаррос» в смешанном разряде.
Матч продолжался 1 час 31 минуту. Юн-Янь и Иван 2 раза подали навылет, реализовали 4 брейк-пойнта и допустили 2 двойные ошибки. Соперники ответили 2 эйсами и 1 брейком при 2 двойных.
- И Додиг, и Чань впервые стали победителями турнира «Большого шлема» в миксте. У них имеются по одному мэйджору в парном разряде.
- Парижский триумф принес победителям 120 тысяч долларов призовых.
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