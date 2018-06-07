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Слоан Стивенс победила Мэдисон Киз и сыграет с Симоной Халеп в финале «Ролан Гаррос»

Стивенс победила Киз и сыграет с Халеп в финале
Eurosport

16 ч. назад

Второй финал мэйджора в карьере 25-летней американки.

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Слоан Стивенс сломила сопротивление Мэдисон Киз в полуфинале «Ролан Гаррос» со счетом 6:4, 6:4. Американские разборки продолжались 1 час 19 минут.

Стивенс безнадежно уступила сопернице по эйсам (0-7), но реже ошибалась на подаче (1-2) и реализовала 3 брейк-пойнта против 1 у Киз.

Слоан выиграла все три личные встречи у соотечественницы.

  • Стивенс во второй раз сыграет в финале турнира «Большого шлема». Ранее она выиграла US Open-2017, причем в финале Слоан тоже победила Киз.
  • В финале «Ролан Гаррос» Стивенс ждет первая ракетка мира Симона Халеп.

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