Слоан Стивенс победила Мэдисон Киз и сыграет с Симоной Халеп в финале «Ролан Гаррос»

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Слоан Стивенс сломила сопротивление Мэдисон Киз в полуфинале «Ролан Гаррос» со счетом 6:4, 6:4. Американские разборки продолжались 1 час 19 минут.

Стивенс безнадежно уступила сопернице по эйсам (0-7), но реже ошибалась на подаче (1-2) и реализовала 3 брейк-пойнта против 1 у Киз.

Слоан выиграла все три личные встречи у соотечественницы.

Стивенс во второй раз сыграет в финале турнира «Большого шлема». Ранее она выиграла US Open-2017, причем в финале Слоан тоже победила Киз.

В финале «Ролан Гаррос» Стивенс ждет первая ракетка мира Симона Халеп.

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