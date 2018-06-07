Рафаэль Надаль: «У Криштиану Роналду тело 23-летнего? А у меня – 40-летнего»

После победы над Диего Шварцманом Рафаэлю Надалю задали неожиданный вопрос: какой возраст он дал бы своему телу, если согласно исследованиям у Криштиану Роналду в 33 года тело 23-летнего.

«У Криштиану тело 23-летнего? А у меня – 40-летнего, где-то так. Но я не обращаю внимания на все эти исследования. Я играю в теннис.

Такие вещи меня не интересуют. Не думаю, что вы можете знать точно, насколько старо ваше тело. Мне 32 года, и я таков, каков я есть.

Я пытаюсь адаптироваться к тем изменениям, с которыми за последние три года столкнулось мое тело. Одно теряется, другое приобретается, я стараюсь постоянно становиться лучше.

Я рад, что Криштиану 23 года», – цитирует Надаля AS.

Рафа на 16 месяцев моложе Роналду.

Надаль – болельщик «Реала», за который выступает Криштиану.

В полуфинале «Ролан Гаррос» испанец сыграет с Хуаном Мартином дель Потро. Рафа идет за 11-м титулом.

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