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Робин Содерлинг: «Роджер Федерер не уходит из-за мыслей, что Рафаэль Надаль побьет его рекорды»

Содерлинг: «Федерер не уходит из-за мыслей, что Надаль побьет его рекорды»
Eurosport

12 ч. назад

Швед разоблачил швейцарца.

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Робин Содерлинг назвал причины долголетия Роджера Федерера и намекнул, что швейцарец обязан ему за победу над Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос»-2009.

«Он должен поблагодарить меня, я по-прежнему жду (смеется). Думаю, Роджер конечно же был рад, когда я победил Рафу. Кто знает, смог бы он сам обыграть его.

Они по-прежнему голодны до побед. Я убежден, что их соперничество помогает им обоим. Думаю, одна из главных причин, что Роджер до сих пор выступает, – это мысли, что Рафа побьет его рекорды, если он уйдет сейчас», – цитирует Содерлинга AS.

  • Федерер единственный раз выиграл «Ролан Гаррос» в 2009 году. Перед этим он четыре года подряд уступал Надалю, но в тот раз Рафу в четвертом раунде остановил Содерлинг.
  • Федерер – 20-кратный победитель «Шлемов», у Надаля 16 побед.

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