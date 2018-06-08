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Рафаэль Надаль в 11-й раз сыграет в финале «Ролан Гаррос»

Надаль в 11-й раз сыграет в финале турнира
Eurosport

5 ч. назад

В полуфинале Открытого чемпионата Франции испанец победил Хуана Мартина Дель Потро – 6:4, 6:1, 6:2.

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Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут.

Дель Потро допустил 32 невынужденные и взял лишь 20 активно выигранных мячей. У Надаля – 19 ошибок и 35 виннеров.

Рафаэль подавал первым мячом с процентом 61% и выиграл 72% ралли. Аргентинец был лучше на первой подаче (75%), но при этом победил в 57% розыгрышей.

  • Надаль одержал 10-ю победу над Дель Потро, в том числе выиграл все 3 очных матча на грунте.
  • Надаль в 11-й раз сыграет в решающем матче Открытого чемпионата Франции. Испанец не разу не проигрывал парижский турнир «Большого шлема», если добирался до полуфинала.
  • В финале «Ролан Гаррос» Рафаэль встретится с седьмой ракеткой турнира Домиником Тимом.

Мужская сетка «Ролан Гаррос»

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