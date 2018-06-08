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Доминик Тим победил Марко Чеккинато и вышел в финал

Тим победил Чеккинато и вышел в финал
Eurosport

7 ч. назад

Дальше – либо Надаль, либо Дель Потро.

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Австриец Доминик Тим выиграл у итальянца Марко Чеккинато в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» – 7:5, 7:6, 6:1.

Игра продолжалась 2 часа 20 минут. Тим выполнил 6 подач навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Чеккинато – 3 эйса, 3 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 6.

В финале Тим сыграет с победителем пары Рафаэль НадальХуан Мартин дель Потро.

  • В женском финале встретятся Симона Халеп и Слоан Стивенс.
  • Турнир завершится 10 июня.

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