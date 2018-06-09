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Хуан Мартин дель Потро: «Обыграть Надаля практически невозможно»

Дель Потро: «Обыграть Надаля практически невозможно»
Eurosport

1 час назад

Может быть, получится у Тима?

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Хуан Мартин дель Потро прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Обыграть Надаля практически невозможно. Он слишком силен. Он здорово улучшил свой удар. Поэтому он номер один в рейтинге и выигрывает у всех остальных.

Рафа выглядит свежим и здоровым. У него есть сила и уверенность в себе, все работает идеально. Он идеален на грунте», – цитирует Дель Потро Рunchng.com.

  • Надаль выиграл у Дель Петро со счетом 6:4, 6:1, 6:2.
  • В финале «Ролан Гаррос» Надаль встретится с австрийцем Домиником Тимом.

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