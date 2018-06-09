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Симона Халеп выиграла «Ролан Гаррос» с третьей попытки

Халеп выиграла турнир с третьей попытки
Eurosport

1 час назад

В финале румынка обыграла американку Слоан Стивенс.

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Первая ракетка мира Симона Халеп переиграла американку Слоан Стивенс в финале «Ролан Гаррос» со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 2 часа 7 минут.

Халеп исполнила 1 эйс, обошлась без двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Стивенс 1 подача навылет, 1 двойная и 3 брейка.

Счет личных встреч стал 6-2 в пользу Халеп.

  • Румынка взяла мэйджор с четвертой попытки – до этого она проиграла в финалах «Ролан Гаррос» (2014, 2017) и Australian Open (2018).
  • Победительница парижского турнира заработала 2,2 миллиона евро.
  • В 18 лет Симона перенесла операцию по уменьшению груди с шестого размера до второго.

Женская сетка турнира

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