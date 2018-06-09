Халеп никогда не станет канонической персоной. Даже не надейся

Симона Халеп наконец-то взяла «ТБШ». Шла упорно долго, а потом подарок судьбы отправил в финал соперницу значительно ниже классом. Слоан Стивенс, пусть и более титулованная на главных турнирах сезона, уступает Симоне по всем ключевым показателям: хуже принимает, активнее колошматит по аутам. Она специализируется на харде, а не на грунте. Девушка недавно взлетела из седьмой сотни, а сейчас будет красоваться в топ-10. Рывок заслуживает внимания, но это неважно.

Под пока что главной победой румынки в жизни кроется ряд слабостей, которые на секунду отошли во второй план. Халеп сломала тенденцию поражений в финалах «ТБШ», возможно, даже выиграет еще парочку в ближайшем будущем, но никогда не станет иконой тенниса.

Не отличается характером

Да, в этот раз Халеп вылезла с 3:6, 0:2, но это ничего не значит. Финал «Ролан Гаррос» – это скорее про сдавшие нервы Стивенс. Молодая американка почувствовала приближение успеха, слила 13-й гейм своими руками, ногами и головой, а все и дальше будут думать про стальные нервы Симоны. Их никогда и не было. Вспомните экспрессивные выкрики после неполучающихся атак по линии, фейлов в игре у сетки или смазанных укороченных. Симона плохо контролирует эмоции, и ей это очень часто мешает. Богини не растрачивают силы на перепалки с боксом, Халеп в этом – одна из лучших. Почувствуйте разницу.

Слаба на подаче

Румынская чемпионка чудовищно хороша на приеме. Кроссовые комбинации и затяжные обмены ударами почти все остаются за Халеп, но только вот играть от себя Симоне намного сложнее. Топ-игрок в понимании простых зрителей должен быть: а) разносторонним, б) без слабых мест. Румынка ставит на колени дам с подачей любой сложности и вариативности, но едва только натыкается на умелиц с приличным приемом, начинаются проблемы. Румынка не входит в тройку ни по одному показателю на подаче, зато светится, как лучший оформитель брейков (43 штуки за «РГ»-2018) и абсолютно невообразимый приемщик (153 и 110 возвратов с первой и второй подачи соответственно).

Лучше всех против будущей чемпионки отыграла Кербер, которая почти полностью копирует стиль румынки. А на будущее есть схожая Возняцки, Гарсия и много кого еще. Халеп справится с каждой, если будет в духе. А если нет?

Немедийная персона

Симона вполне могла ей стать в 2009-м. Громадный размер груди перестал быть громадным, результаты пошли вверх, но развития персонального бренда не последовало. Симона приобрела в игровых характеристиках (колотить с форхенда стало намного проще), но потеряла в узнаваемости. Румынка не светится на обложках, борется сама с собой после поражений и абсолютно не дает инфоповодов. Ей точно было бы туго в конкурсе красноречия.

Не навязывает свою игру

Грунтовыми королями становятся трудяги. Или Рафаэль Надаль. Халеп – работоспособная, но даже это не привлекает к ней дополнительного внимания. Ультраоборонительный стиль Симоны порядком поднадоел и возбуждает разве что ее персональных фанатов. Халеп до страшного разнообразна в оборонительных конструкциях и гениальна в контратаках, но вспомните «Лестер», о котором все забыли через год. В футболе, баскетболе и даже теннисе любят гейммейкеров, которые создают красоту из ничего и пуляют фееричные удары не потому, что фортуна любит усидчивых и трудолюбивых, а потому что так получается. Перспектива жить в эпоху закрытого тенниса после Уильямс и Шараповой, и побед Остапенко и Мугурусы, как минимум не улыбается, как максимум – печалит.

Нет любимого покрытия

Люди, никак не связанные с теннисом без проблем, назовут любимое покрытие Рафы Надаля, потому что где-то и когда-то слышали про Париж и песочек. Роджера точно вспомнят, когда увидят траву. И проблема здесь даже не в преобладании интереса к ATP-туру. Девушки играют везде примерно одинаково. Серо. Уильямс скорее королева харда, но выносила всех и на других покрытиях, потому что дождаться сопротивления хоть от кого-нибудь не могла. Халеп долго считали грунтовым специалистом и символично, что первый большой турнир она взяла именно на кортах «Гарроса», но вероятность сохранения короны через год, мягко скажем, мала. По большому счету близка к невозможному. Скриньте.

Пока что Халеп триумфатор и самый счастливый человек на планете. Черная серия сломана и изничтожена, хейтеры заткнуты, а в Румынии вот-вот начнутся народные гуляния. Или нет. Важно другое, победа на «Гарросе» добыта на оборонительном классе и слабости соперниц, но этого явно мало, чтобы ассоциироваться с теннисом для простых болельщиков.

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