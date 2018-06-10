Рафаэль Надаль победил Доминика Тима в финале «Ролан Гаррос» и в 11-й раз взял титул

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Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты.

Тим сделал 7 эйсов и 5 двойных ошибок. Надаль ни разу не подал навылет и допустил 3 дабл-фолта.

У Доминика 34 активно выигранных розыгрыша, но 41 невынужденная. Испанец ошибся 24 раза и взял 26 виннерсов.

По ходу третьего сета при счете 2:1 в пользу Рафаэля у него свело палец на руке. Физиотерапевт помог теннисисту, после этого испанец сделал еще один брейк и довел матч до победы.

Надаль взял титул в Париже в 11-й раз. Он побеждал на «Ролан Гаррос» с 2005 по 2008 гг., с 2010 по 2014 гг. и в 2017-м.

Рафа приблизился к рекорду Роджеру Федерера по выигранным турнирам «Большого шлема» – 17 против 20 у швейцарца.

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