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Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали чемпионками «Ролан Гаррос» в парах
Чехия ликует.
Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили в финале Макото Ниномию и Эри Ходзуми со счетом 6:3, 6:3. Титульный матч продолжался 1 часа 5 минут.
Чешки ни разу не подали навылет, но реализовали все 4 брейк-пойнта при двух двойных ошибок. Японки ответили эйсом и брейком, но хотя бы обошлись без двойных.
- Для 22-летних Барборы и Катерины это первая победа на турнирах «Большого шлема» в любых разрядах.
- Крейчикова никогда прежде не играла в финалах, Синякова – финалистка парного US Open-2017.
- Победа принесла чешкам 560 тысяч долларов на двоих.
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