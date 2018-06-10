Рафаэль Надаль в топ-форме. Он обойдет Роджера Федерера по «Большим шлемам»

Никаких неожиданностей – Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос». В 11-й раз и почти без сопротивления: все соперники сливались либо до выхода на корт, либо уже по ходу игры. Даже в полуфинале Дель Потро заметно перетрухнул и со второго сета на поиски его форхенда вышли волонтеры «Лизы Алерт» – настолько потерянным выглядел аргентинец-гигант. Доминик Тим возил Рафу лицом по земле в четвертьфинале мадридского «Мастерса» и в прошлом году выбросил его из турнира в Риме, но во Франции один правитель, и, похоже, что это не Эммануэль Макрон.

На протяжении всех двух недель Надаль не казался несокрушимым. Нет, он не ошибался, не расстреливал сетку и не пугал боллбоев сокрушающими аутами. На этом «Ролан Гаррос» у него бывали моменты, когда он не был всех сильнее – это и брейк-поинты у соперников, и неудачные решения у сетки, и сорванные удары в ситуациях, когда нужно наоборот прибавлять.

Но у каждого из теннисистов по ту сторону корта были свои причины для того, чтобы не пользоваться шансами Рафы. Кто-то уже задавленно ждал окончания матча, кто-то не добегал физически, у кого-то не хватало техники для правильного бэкхенда в напряженном розыгрыше. Величие Надаля в том, что у него нет оправданий внутри себя для каждого из подобных моментов – он добегает, борется, крутил и бьет до конца, пока арбитр на вышке не объявит, что матч проигран. И так уже 11 французских чемпионатов из 14. И еще шесть других «Больших шлемов».

Судорога на пальце по ходу третьего сета финала не должна удивлять или пугать – не факт, что это не уловка Надаля, чтобы еще раз подергать Тима и насовсем выбить его из равновесия. Да, испанцу за неделю до 11-го титула стукнуло 32, его организм пережил несколько серьезных травм, но после каждой Рафаэль возвращался и восстанавливал прежнюю форму. В этот раз он бегал по задней линии сам, гонял вместе с собой других и прикрутил укороченный к линейке ударов, чтобы совсем уничтожить парней из ATP-тура.

Кроме хитрых нетболов Надаль добавил к образу медиа-стрелы в Роджера Федерера: сначала сказал, что не представляет, как можно специально пропускать мэйджоры, а затем заявил, что Родж не сыграет на грунте, чтобы не терять ауру непобедимости. И это не кажется пинанием мертвого льва – испанец на пять лет младше Федерера и идет по его графику (тоже 17 титулов на ТБШ в 32 года). Великий чемпион еще не на сходе, за последние полтора сезона он зацепил три турнира «Большого шлема», в том числе один у самого заклятого врага.

Доминирование на земляных кортах Надаля выглядит более уверенным, чем преимущество швейцарца на траве. Легче рассмотреть ситуацию от обратного: Рафа пять раз играл в финале «Уимблдона», один раз его выиграл в очной перестрелке с Федерером и еще разок без него. Роджер? Те же пять решающих матчей «Ролан Гаррос» и всего одна победа в год имени Робина Содерлинга (то есть без Надаля).

Уколы, которые летят в Федерера, лишь укрепляют образ Рафаэля как нового короля. Это вовсе не троллинг в сдержанном мире тенниса (в конце концов, у нас еще есть Джокович и, гхм, Гулбис), а заявление Надаля: воспринимайте меня как человека, который отберет у Феда звание самого титулованного в Открытой эре.

Даже сейчас он подходит к «Большим шлемам» с заявкой на все победы в году – в Австралии ему помешала травма, иначе в Мельбурне у швейцарца было бы больше проблем с главным криптонитом своей карьеры. У Роджера с этим посложнее: есть подозрение, что он будет пропускать турниры на грунте, пока не закончит, так что разговоры о том, что у него будет преимущество в свежести, не утихнут до финиша выступлений.

Чтобы в полной мере осознать величие Надаля и его превосходство над Федерером, посмотрите на обоих взглядом человека из 2118-го. У вас есть статистика, видеозаписи и история травм – кого вы превознесете над другим? Рафа уже круче Роджера за счет олимпийской медали и «Золотого шлема» и, скорее всего, превзойдет противника по победам на ТБШ. Испанец чаще побеждал в эпоху «Большой четверки», в то время как Федерер наоборот сильно сдал при возросшей конкуренции – появление Джоковича, Маррея, а за ними Вавринки и Чилича поубавило трофеи швейцарского гения.

В конце концов, за Надалем будет стоять легенда на века: он не проиграл ни одного финала «Ролан Гаррос» и всегда брал титул, если проходил 1/4. Такой истории у Федерера нет и уже не будет. Испанец точно войдет в учебники. Остаток карьеры он потратит лишь на то, чтобы поработать над формулировками. Варианта два: либо «Величайший теннисист в истории», либо «Тот, кто превзошел гения».

Рафаэль Надаль – Доминик Тим – 6:4, 6:3, 6:2

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