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Рафаэль Надаль – первый теннисист в Открытой эре, выигравший один ТБШ 11 раз
Настоящий король Парижа.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл в финале открытого чемпионата Франции Доминика Тима и выиграл 11-й «Ролан Гаррос» в карьере.
Среди мужчин наибольшее количество титулов на одном ТБШ после Надаля у швейцарца Роджера Федерера на «Уимблдоне» – восемь. У женщин Маргарет Корт 11 раз брала Australian Open, но часть титулов она заоевала до Открытой эры.
- В истории мужского тенниса лишь четверо выиграли больше «Шлемов», чем Надаль в Париже – Новак Джокович, Рой Эмерсон (по 12), Пит Сампрас (14) и Роджер Федерер (20).
- Всего у Надаля 17 титулов на мэйджорах.
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