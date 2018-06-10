Рафаэль Надаль – первый теннисист в Открытой эре, выигравший один ТБШ 11 раз

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл в финале открытого чемпионата Франции Доминика Тима и выиграл 11-й «Ролан Гаррос» в карьере.

Среди мужчин наибольшее количество титулов на одном ТБШ после Надаля у швейцарца Роджера Федерера на «Уимблдоне» – восемь. У женщин Маргарет Корт 11 раз брала Australian Open, но часть титулов она заоевала до Открытой эры.

В истории мужского тенниса лишь четверо выиграли больше «Шлемов», чем Надаль в Париже – Новак Джокович, Рой Эмерсон (по 12), Пит Сампрас (14) и Роджер Федерер (20).

Всего у Надаля 17 титулов на мэйджорах.

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