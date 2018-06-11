Рафаэль Надаль: «Хотел бы выиграть 20 мэйджоров, как Роджер Федерер, или даже больше»

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль после 11-й победы на «Ролан Гаррос» поделился пожеланиями на будущее.

«Дайте мне насладиться трофеем. Я не могу постоянно думать о том, как бы выиграть побольше. Безусловно, у меня есть амбиции, есть страсть к тому, что я делаю. Но я никогда не схожу с ума по подобного рода вещам.

Я счастлив тому, что есть у других людей. Я удовлетворен и чувствую, что мне очень повезло. Безусловно, в будущем я бы тоже хотел выиграть 20 мэйджоров, как Роджер [Федерер], или даже больше. Но, честно говоря, я не забиваю голову подобными мыслями.

Сейчас все мои мысли о том, что я выиграл очень важный титул, добавил еще один «Шлем». 17 – потрясающее число. За карьеру я достиг гораздо большего, чем когда-либо мечтал», – сказал Надаль Tennis World USA.

В финале «Ролан Гаррос» Рафа победил Доминика Тима со счетом 6:4, 6:3, 6:2.

Надаль выступал в Париже 14 раз, завоевал 11 трофеев, потерпел всего два поражения и 1 раз снялся по состоянию здоровья.

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