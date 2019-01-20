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Федерер заявил, что сыграет на грунте в 2019-м. Возможно, он хочет попрощаться с «Ролан Гаррос»

Федерер заявил, что сыграет на грунте в 2019-м. Возможно, он хочет попрощаться с «Ролан Гаррос»
Eurosport

13 ч. назад

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер после поражения от Стефаноса Циципаса в 1/8 финала Australian Open заявил, что сыграет на грунте в нынешнем году.

Слова швейцарца передает главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев из Австралии. До этого Федерер два сезона подряд не играл на грунтовых покрытиях. Скорее всего, решение швейцарца вернуться на грунт обусловлено тем, что он хочет попрощаться с публикой «Ролан Гаррос» перед завершением карьеры.

  • Федерер уступил Циципасу со счетом 7:6(11), 6:7(3), 5:7, 6:7(5).
  • «Ролан Гаррос» – один из четырех мэйджоров теннисного сезона, который проходит в Париже. В этом году «Ролан Гаррос» запланирован на даты с 26 мая по 9 июня.

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