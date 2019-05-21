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«Ролан Гаррос» ***** по сравнению с Уимблдоном». Кирьос вновь раскритиковал грунт
Ни дня без новости про скандалиста Кирьоса.
Австралийский теннисист Ник Кирьос, который в настоящий момент ведет подготовку к «Ролан Гаррос», в очередной раз раскритиковал грунтовые покрытия.
Как отмечает Daily Mail, Кирьос выбрал необычный способ подготовиться к парижскому мэйджору: австралиец приехал в Лондон на травяные корты Уимблдона, чтобы позаниматься в паре с Энди Марреем.
Перед тренировкой Ник вышел в прямой эфир в инстаграме и в пух и прах разбил поклонников грунта (привет, Рафа Надаль). «Я сейчас в Лондоне, через пару дней еду в Париж. «Ролан Гаррос» ***** [занимается оральным сексом] по сравнению с Уимблдоном. *****.
Пора избавиться от грунта, кому вообще нравится грунт? Он очень, очень плох», – заявил Кирьос.
- Матчи квалификации «Ролан Гаррос»-2019 стартовали вчера, 20 мая.
- 16 мая Кирьос устроил скандал на матче второго круга римского «Мастерса»: Ник разозлился из-за решения судьи, пнул стул, собрал вещи и покинул корт.
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