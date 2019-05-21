Австралийский теннисист Ник Кирьос, который в настоящий момент ведет подготовку к «Ролан Гаррос», в очередной раз раскритиковал грунтовые покрытия.

Как отмечает Daily Mail, Кирьос выбрал необычный способ подготовиться к парижскому мэйджору: австралиец приехал в Лондон на травяные корты Уимблдона, чтобы позаниматься в паре с Энди Марреем.

Перед тренировкой Ник вышел в прямой эфир в инстаграме и в пух и прах разбил поклонников грунта (привет, Рафа Надаль). «Я сейчас в Лондоне, через пару дней еду в Париж. «Ролан Гаррос» ***** [занимается оральным сексом] по сравнению с Уимблдоном. *****.

Пора избавиться от грунта, кому вообще нравится грунт? Он очень, очень плох», – заявил Кирьос.

Матчи квалификации «Ролан Гаррос»-2019 стартовали вчера, 20 мая.

16 мая Кирьос устроил скандал на матче второго круга римского «Мастерса»: Ник разозлился из-за решения судьи, пнул стул, собрал вещи и покинул корт.

Подборка огненных панчей со стороны Ника:

«Грунта вообще быть не должно». Кирьос приуныл на тренировке

Кирьос: «Стоит только обыграть Надаля, выясняется, что я не уважаю его, болельщиков и игру»

Кирьос: «Неважно, сколько «Шлемов» выиграет Джокович, он никогда не станет величайшим»

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