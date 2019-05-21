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Рублев снялся с «Ролан Гаррос»
У России остались два представителя в мужской сетке.
Русский теннисист Андрей Рублев, занимающий 76-е место в мировом рейтинге ATP, отказался от участия в Открытом чемпионате Франции-2019.
Об этом передает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу турнира. Причины отказа не сообщаются. После отказа Рублева Россию в основной сетке мужских соревнований «Ролан Гаррос» представят Карен Хачанов и Даниил Медведев.
- Открытый чемпионат Франции пройдет в Париже с 26 мая по 9 июня.
- Титул будет защищать испанец Рафаэль Надаль.
- Лучший результат 21-летнего Рублева на «Шлемах» – четвертьфинал US Open-2017.
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