Русский теннисист Андрей Рублев, занимающий 76-е место в мировом рейтинге ATP, отказался от участия в Открытом чемпионате Франции-2019.

Об этом передает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу турнира. Причины отказа не сообщаются. После отказа Рублева Россию в основной сетке мужских соревнований «Ролан Гаррос» представят Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Открытый чемпионат Франции пройдет в Париже с 26 мая по 9 июня.

Титул будет защищать испанец Рафаэль Надаль.

Лучший результат 21-летнего Рублева на «Шлемах» – четвертьфинал US Open-2017.

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